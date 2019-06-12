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    У світі

    Помпео збирається в масштабний тур до Азії

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    Державний секретар США Майк Помпео - Помпео збирається в масштабний тур до Азії
    Державний секретар США Майк Помпео

    Наприкінці червня Помпео відвідає одразу чотири країни Індо-Тихоокеанського регіону

    Денуклеаризація КНДР, зміцнення альянсу США - Японія - Південна Корея, а також стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні стануть основними темами азійського турне держсекретаря США Майкла Помпео.

    За інформацією  Держдепартаменту США, наприкінці червня Помпео відвідає одразу чотири країни регіону.

    «Державний секретар Майк Помпео відвідає Індію, Шрі-Ланку, Японію і Республіку Корея в період 24-30 червня з метою розширення й поглиблення наших партнерських відносин із ключовими країнами», - зазначається в повідомленні.

    Як уточнили в зовнішньополітичному відомстві, глава американської дипломатії проведе зустрічі в Нью-Делі з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Індії - країні, що грає провідну роль не тільки в регіоні, а й на світовій арені.

    У Коломбо держсекретар висловить солідарність США народові Шрі-Ланки у зв'язку з кривавими терактами, яких вона нещодавно зазнала. На переговорах із керівництвом країни йтиметься про розширення двосторонньої співпраці.

    У японському місті Осака глава Держдепу приєднається до президентської делегації для участі в саміті G20. На зустрічах, крім економічних питань, обговорюватимуться також зусилля щодо денуклеаризації Північної Кореї, зміцнення тристороннього співробітництва Вашингтон - Токіо - Сеул, а також інші виклики.

    Після саміту G20 Помпео супроводжуватиме Трампа під час його візиту до Республіки Корея, зазначили в Держдеп

    Нагадаємо, наприкінці травня Помпео провів п’ятиденне турне по Європі.

    Джерело: Укрінформ

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