Помпео збирається в масштабний тур до Азії



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Державний секретар США Майк Помпео

Наприкінці червня Помпео відвідає одразу чотири країни Індо-Тихоокеанського регіону

Денуклеаризація КНДР, зміцнення альянсу США - Японія - Південна Корея, а також стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні стануть основними темами азійського турне держсекретаря США Майкла Помпео.

За інформацією Держдепартаменту США, наприкінці червня Помпео відвідає одразу чотири країни регіону.

«Державний секретар Майк Помпео відвідає Індію, Шрі-Ланку, Японію і Республіку Корея в період 24-30 червня з метою розширення й поглиблення наших партнерських відносин із ключовими країнами», - зазначається в повідомленні.

Як уточнили в зовнішньополітичному відомстві, глава американської дипломатії проведе зустрічі в Нью-Делі з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Індії - країні, що грає провідну роль не тільки в регіоні, а й на світовій арені.

У Коломбо держсекретар висловить солідарність США народові Шрі-Ланки у зв'язку з кривавими терактами, яких вона нещодавно зазнала. На переговорах із керівництвом країни йтиметься про розширення двосторонньої співпраці.

У японському місті Осака глава Держдепу приєднається до президентської делегації для участі в саміті G20. На зустрічах, крім економічних питань, обговорюватимуться також зусилля щодо денуклеаризації Північної Кореї, зміцнення тристороннього співробітництва Вашингтон - Токіо - Сеул, а також інші виклики.

Після саміту G20 Помпео супроводжуватиме Трампа під час його візиту до Республіки Корея, зазначили в Держдеп

Нагадаємо, наприкінці травня Помпео провів п’ятиденне турне по Європі.

Джерело: Укрінформ