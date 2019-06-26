США виділять Україні $4 млн для покращення захисту військових складів



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Меморандум передбачає виділення впродовж двох років $4 млн для підвищення рівня безпеки військових складів з боєприпасами на території України

Уряд США і Україна підписали меморандум, який передбачає виділення $4 млн додаткових коштів для підвищення захисту військових складів на території України.

«Сьогодні Сполучені Штати і Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо управління запасами звичайної зброї», - повідомили у Державному департаменті США.

Документ затвердили підписами помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і в.о. директора департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський.

Меморандум передбачає виділення впродовж двох років $4 млн для підвищення рівня безпеки військових складів з боєприпасами на території України. Як зазначили з цього приводу в Держдепартаменті США, це наблизить Україну до стандартів НАТО.

У американському відомстві також нагадали, що з 2004 по 2018 роки США інвестували близько $40 млн у якості підтримки України у розв'язанні проблеми успадкування від СРСР великої кількості звичайних озброєнь і боєприпасів.

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Джерело: Укрінформ