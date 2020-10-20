США відкликали 113 віз співробітніків російського «Аерофлоту»



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Кур'єрами були пасажири авіарейсів, а також нинішні та колишні співробітники російської авіакомпанії Аерофлот

Працівників компанії «Аерофлот» упіймали на багатомільйонній контрабанді Apple

У Сполучених Штатах співробітників російської компанії «Аерофлот» звинуватили в контрабанді в Росію електроніки на $50 млн - Державний департамент відкликав 113 віз у працівників авіакомпанії.

Це випливає з повідомлення прокуратури східного округу штату Нью-Йорк.

Загалом 10 осіб звинувачують у схемі контрабанди до Росії на суму 50 мільйонів доларів.

Обвинувачені брали участь у незаконній контрабанді зі США до Росії електронних пристроїв, зокрема продуктів Apple, таких як iPhone, iPad та Apple Watch, з використанням кур'єрів, багато з яких були нинішніми і колишніми співробітниками авіакомпанії «Аерофлот».

Вісім осіб були заарештовані і будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, ще двоє обвинувачених переховуються від правосуддя.

Обвинувачені здійснювали контрабанду готівки і товарів через пасажирів авіакомпанії, включаючи нинішніх і колишніх співробітників авіакомпанії «Аерофлот».

Пристрої експортували без необхідних дозволів, багато з них були вкрадені.

Один із обвинувачених у період з серпня 2019 року по грудень 2019 року здійснив чотири поїздки зі США, перевізши понад 1000 продуктів Apple на суму понад 1 мільйон доларів. Інший обвинувачений з 5 жовтня 2019 року перевіз 9 валіз з 235 продуктами Apple оціночною вартістю близько 250 тисяч доларів.

В результаті розслідування Держдепартамент США відкликав близько 113 віз у співробітників «Аерофлоту» за їхню участь у схемі.