  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США відкликали 113 віз співробітніків російського «Аерофлоту»

    • Розсилка
    <span>Кур'єрами були пасажири авіарейсів, а також нинішні та колишні співробітники російської авіакомпанії Аерофлот</span> - США відкликали 113 віз співробітніків російського «Аерофлоту»
    Кур'єрами були пасажири авіарейсів, а також нинішні та колишні співробітники російської авіакомпанії Аерофлот

    Працівників компанії «Аерофлот» упіймали на багатомільйонній контрабанді Apple

    У Сполучених Штатах співробітників російської компанії «Аерофлот» звинуватили в контрабанді в Росію електроніки на $50 млн - Державний департамент відкликав 113 віз у працівників авіакомпанії.

    Це випливає з повідомлення прокуратури східного округу штату Нью-Йорк.

    Загалом 10 осіб звинувачують у схемі контрабанди до Росії на суму 50 мільйонів доларів. 

    Обвинувачені брали участь у незаконній контрабанді зі США до Росії електронних пристроїв, зокрема продуктів Apple, таких як iPhone, iPad та Apple Watch, з використанням кур'єрів, багато з яких були нинішніми і колишніми співробітниками авіакомпанії «Аерофлот».

    Вісім осіб були заарештовані і будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, ще двоє обвинувачених переховуються від правосуддя.

    Обвинувачені здійснювали контрабанду готівки і товарів через пасажирів авіакомпанії, включаючи нинішніх і колишніх співробітників авіакомпанії «Аерофлот».

    Пристрої експортували без необхідних дозволів, багато з них були вкрадені.

    Один із обвинувачених у період з серпня 2019 року по грудень 2019 року здійснив чотири поїздки зі США, перевізши понад 1000 продуктів Apple на суму понад 1 мільйон доларів. Інший обвинувачений з 5 жовтня 2019 року перевіз 9 валіз з 235 продуктами Apple оціночною вартістю близько 250 тисяч доларів.

    В результаті розслідування Держдепартамент США відкликав близько 113 віз у співробітників «Аерофлоту» за їхню участь у схемі.

     

    Росія контрабанда США літак авіаперевезення розслідування Apple Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies