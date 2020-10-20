Великобританія і США звинуватили Росію в спробі зірвати Олімпіаду-2020 за допомогою кібератак



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Багатостраждальна Олімпіада в Токіо надодачу зазнала атак російських хакерів Світлина - Olympic.org

Хакери били по організаторах Ігор, постачальниках, логістах та спонсорах

Британські та американські офіційні особи назвали номер підрозділу російської військової розвідки, який нібито здійснював кібератаки з метою не допустити проведення Олімпіади і Паралімпіади в столиці Японії Токіо.

В обвинувальному висновку Міністерства юстиції США говориться, що шість членів підрозділу зіграли ключову роль у нападах на цілі, починаючи з зимових Олімпійських ігор 2018 року в Кореї і закінчуючи французькими виборами 2017 року. Дані звинувачення вже пред'явлені підозрюваним.

Британські офіційні особи заявили, що хакери також провели «кіберрозвідувальні» операції проти організаторів токійських Ігор 2020 року, які були відкладені через спалах коронавірусу.

Офіційні особи відмовилися повідомити конкретні подробиці про напади або про те, чи були вони успішними, але заявили, що вони були націлені на організаторів Ігор, постачальників, логістів та спонсорів.

«Дії ГРУ проти Олімпійських і Паралімпійських ігор цинічні і нерозумні. Ми засуджуємо їх найрішучішим чином», - заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

«ФБР неодноразово попереджало, що Росія є дуже вмілим кіберсупротивником, і інформація, представлена в цьому обвинувальному висновку, ілюструє, наскільки всепроникною і руйнівною є кібердіяльність Росії насправді», - сказав заступник директора ФБР Девід Боудіч.