США відсьогодні ускладнюють правила видачі грін-карт



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Йдеться про ускладнення процедури для тих іноземців, які можуть розраховувати на державну допомогу

США з понеділка, 24 лютого, вводять у дію нові правила видачі дозволів на постійне проживання в США (так звані грін-кард). Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Йдеться про ускладнення процедури для тих іноземців, які можуть розраховувати на державну допомогу.

За повідомленням Білого дому, Верховний суд країни в п'ятницю ввечері відмінив останню заборону, яка існувала для введення таких правил видачі грін-кард. «У результаті Міністерство внутрішньої безпеки зможе імплементувати це регулювання у понеділок. Це захистить тяжкопрацюючих американських платників податків, захистить програми соціального забезпечення для американців, які дійсно цього потребують, скоротить дефіцит федерального бюджету і відновить основоположний правовий принцип, згідно з яким ті, хто прибуває у нашу спільноту, повинні бути фінансово самостійними і не залежати від щедрості Сполучених Штатів», - вказали у Білому домі.

Так, відповідно до нових правил адміністрації Трампа, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) почне використовувати різні фактори, щоб визначити, чи буде особа, яка подає заяву на отримання візи або грін-карт, потребувати державної допомоги в майбутньому, відзначає один з американських телеканалів, який належить АВС.

Служба громадянства та імміграції США відзначає, що буде враховувати ті ж фактори, які вони і враховували, наприклад, вік, стан здоров'я, дохід, освіту і навички іноземця, щоб визначити, чи може особа, яка подала заяву, коли-небудь стати особою на «державному утриманні».

Нагадаємо, у грудні 2018 року США змінили правила отримання робочих віз.