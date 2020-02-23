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    США направили у Чорне море есмінець USS Ross

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    <p>Американський есмінець USS Ross</p> - США направили у Чорне море есмінець USS Ross

    Американський есмінець USS Ross

    USS Ross 23 лютого розпочав перехід через протоку Босфор в Чорне море

    Американський есмінець USS Ross проходить через протоку Босфор і направляється в акваторію Чорного моря.

    Про це у неділю повідомляє командування 6-го флоту ВМС США.

    «USS Ross 23 лютого розпочав перехід через протоку в Чорне море для проведення операцій із морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності і військово-морської здатності союзників та партнерів по НАТО в регіоні», - йдеться в повідомленні у Twitter.

    Варто зазначити, що есмінець USS Ross був у Чорному морі в грудні 2019 року і заходив у порт Одеси.

    Раніше екіпаж USS Ross вже брав участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2016» і тоді кілька днів провів у Одесі.

    Корабель названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса — героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

    Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують створити «пояс безпеки» у Чорноморському регіоні через агресивні дії Чорноморського флоту Російської Федерації.

    Чорне море США НАТО корабель ВМС
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