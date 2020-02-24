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    У світі

    Опитування: 65% американців вважають, що Трампа переоберуть на другий термін

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    90% прихильників Республіканської партії США впевнені в перемозі Дональда Трампа в президентських виборах, більше третини демократів з цим згодні - Опитування: 65% американців вважають, що Трампа переоберуть на другий термін
    90% прихильників Республіканської партії США впевнені в перемозі Дональда Трампа в президентських виборах, більше третини демократів з цим згодні

    Понад 60% респондентів впевнені, що Трамп «безумовно» або «ймовірно» переможе на виборах

    Понад  60% громадян США впевнені в тому, що чинний президент Дональд Трамп переобереться на другий термін.

    Про це свідчать результати соцопитування, проведеного телеканалом CBS.

    Так, 65% респондентів впевнені, що Трамп «безумовно» або «ймовірно» переможе на виборах. 35% вважають, що він «навряд чи» або «безумовно не» виграє.

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    90% прихильників Республіканської партії США впевнені в перемозі Трампа в президентських виборах, більше третини демократів з цим згодні. 

    42% прихильників Демократичної партії вирішили, за кого вони віддадуть свої голоси на виборах.

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    Загалом майже 60% респондентів вже визначилися з тим, кого підтримають.

    Нагадаємо, вибори президента США пройдуть 3 листопада. 3 лютого в країні стартував перший етап попередніх виборів президента - кокуси.

    Як відомо, минулого тижня в ЗМІ потрапила інформація про те, що розвідувальні служби США провели брифінг для конгресменів під час якого заявили, що Росія проводить кампанію з дезінформації, щоб допомогти Сандерсу та Трампу.

    Напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократ Адама Шиффа у тому, що він навмисне розголосив таємну інформацію про спроби Росії втрутитись в президентські вибори в США.

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