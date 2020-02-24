Опитування: 65% американців вважають, що Трампа переоберуть на другий термін графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

90% прихильників Республіканської партії США впевнені в перемозі Дональда Трампа в президентських виборах, більше третини демократів з цим згодні

Понад 60% респондентів впевнені, що Трамп «безумовно» або «ймовірно» переможе на виборах

Понад 60% громадян США впевнені в тому, що чинний президент Дональд Трамп переобереться на другий термін.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного телеканалом CBS.

Так, 65% респондентів впевнені, що Трамп «безумовно» або «ймовірно» переможе на виборах. 35% вважають, що він «навряд чи» або «безумовно не» виграє.

90% прихильників Республіканської партії США впевнені в перемозі Трампа в президентських виборах, більше третини демократів з цим згодні.

42% прихильників Демократичної партії вирішили, за кого вони віддадуть свої голоси на виборах.

Загалом майже 60% респондентів вже визначилися з тим, кого підтримають.

Нагадаємо, вибори президента США пройдуть 3 листопада. 3 лютого в країні стартував перший етап попередніх виборів президента - кокуси.

Як відомо, минулого тижня в ЗМІ потрапила інформація про те, що розвідувальні служби США провели брифінг для конгресменів під час якого заявили, що Росія проводить кампанію з дезінформації, щоб допомогти Сандерсу та Трампу.

Напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократ Адама Шиффа у тому, що він навмисне розголосив таємну інформацію про спроби Росії втрутитись в президентські вибори в США.