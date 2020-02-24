Трамп про мирну угоду з «Талібаном»: вони втомилися воювати



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Президент США Дональд Трамп

Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан».

Як повідомляє телеканал USA Today, про це він заявив журналістам 23 лютого перед тим, як вирушити в Індію.

Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».

Президент США підкреслив, що угоду можуть підписати, якщо групі переговірників вдасться домовитися про деталі.

Ще одна важлива умова, зазначає USA Today, – це «семиденне скорочення насильства», яка набула чинності в п'ятницю, 21 лютого.

Декілька днів тому державний секретар США Майк Помпео оголосив про досягнення порозуміння між представниками афганського уряду,США й «Талібану» щодо значного зменшення насилля по всій території Афганістану та зменшення кількості американських військових в цій країні.

Підписання мирової угоди щодо Афганістану між Сполученими Штатами та угрупованням «Талібан» заплановане на 29 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, нещодавно американські військові потрапили під обстріл в Афганістані.