США вирішили відкласти нові санкції проти КНДР - ЗМІ

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Колаж з прапорів США та КНДР

Про нові санкції влада США збиралася оголосити 29 травня

Крівництво США прийняло рішення перенести введення нових санкцій проти Північної Кореї.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

За інформацією ЗМІ, про нові санкції влада США збиралася оголосити у вівторок, 29 травня.

Серед осіб і компаній, яких торкнулися б нові санкції, були представники Росії і Китаю.

Відзначається, що рішення про перенесення на невизначений термін нового пакету санкцій було прийнято через підготовку зустрічі лідерів США та КНДР у Сінгапурі.

До слова, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе перед запланованим на 12 червня самітом між лідерами США і Північної Кореї для координації спільної стратегії щодо мирних переговорів по КНДР.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.