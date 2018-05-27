Делегація США вирушить до Сінгапуру для підготовки саміту з лідером КНДР

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Трамп відмінив довгоочікувану зустріч з Кім Чен Ином

Команду Білого дому очолить Джо Хагін, який є заступником начальника штабу по операціях

Делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між президентом США Дональдом Трампом та главою КНДР Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.

Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає CBS News.

«Команда Білого дому вилетить до Сінгапуру, як і планувалося, аби підготуватися до саміту», — сказалав Сандерс.

До того, як Трамп вирішив скасувати зустріч з Кім Чен Ином, планувалося, що офіційні представники Білого дому вирушать до Сінгапуру саме 26-27 травня, ваби перевірити готовність до заходу та логістику.

24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, бо вважає недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Напередодні Північна Корея висловила протест щодо спільних військових навчань між США й Південною Кореєю, поставивши під сумнів запланований саміт між Трампом і Кімом. Через кілька годин після цього КНДР зробила ще одну заяву, пригрозивши скасувати переговори, відкинувши головну ідею відмови від ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Це буде перша зустріч, яка відбудеться між діючим президентом США та лідером Північної Кореї.

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.