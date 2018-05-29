Трамп і Абе домовились зустрітися перед самітом США та КНДР

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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп та Сіндзо Абе провели телефонні перемовини

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе перед запланованим на 12 червня самітом між лідерами США і Північної Кореї для координації спільної стратегії щодо мирних переговорів по КНДР.

Про це повідомляє американське центральне видання The Washington Post.

«Трамп і Абе говорили по телефону в День пам'яті (Memorial Day, 28 травня – ред.), у той момент, коли американська делегація вела переговори з північнокорейською стороною, щоб зберегти можливість проведення саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі», - інформує видання.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.