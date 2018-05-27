Кім Чен Ин упевнений, що його зустріч з Трампом має відбутися

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Американська делегація з Білого дому прибула на територію КНДР для участі в переговорах з підготовки зустрічі лідерів США та КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Такі заяви глава КНДР виголосив після зустрічі з лідером Південної Кореї Мун Чже Ином. Вони домовилися зустрічатися на регулярній основі, а прес-секретар південнокорейського президента повідомив, що Кім Чен Ин та Мун Чже Ин говорили на різні теми протягом двох годин.

27 травня Американська делегація з Білого дому прибула на територію КНДР для участі в переговорах з підготовки зустрічі лідерів США та КНДР.

З боку США переговорами керує колишній посол США у Сеулі Сун Кім. Раніше він вже вів перемовини стосовно ядерної програми КНДР. Сун Кім вже зустрівся із заступником міністра закордонних справ КНДР. Усі розмови точаться навколо питання відмови Північної Кореї від розробки ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає можливості зриву заходу, проведення якого керівництво КНДР запропонувало в березні. Однак в ніч на 26 травня Трамп написав в Twitter про «дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про повернення до проведення саміту».

27 квітня, під час міжкорейської зустрічі на вищому рівні в прикордонній селі Пханмунджом лідери двох Корей домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебувають з початку 1950-х років.