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    США закликали Росію не перешкоджати місії ОБСЄ на окупованому Донбасі

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    США закликали Росію не перешкоджати місії ОБСЄ на Донбасі - США закликали Росію не перешкоджати місії ОБСЄ на окупованому Донбасі
    США закликали Росію не перешкоджати місії ОБСЄ на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    ОБСЄ практично на щоденній основі заявляє про перешкоджання у роботі місії, які відбуваються на окупованому Донбасі

    Сполучені Штати закликають Росію припинити перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та її зусиллям з документування російської військової присутності в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це заявили у місії США при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє «Укрінформ».

    «Росія та сили, які вона контролює, продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії – місії, згоду на створення якої консенсусним рішенням дала і Росія. Очевидно, що мета Росії полягає в тому, щоб не дати СММ документувати російські сили, російську техніку, російське озброєння, російські колони та російські бензовози з іншого боку лінії зіткнення», – заявили в американській місії.

    Було наголошено на тому, що конфлікт на сході України був і залишається «керованим Росією конфліктом».

    «Це завжди був керований Росією конфлікт. Росія його ініціювала і продовжує залишатися агресором. Лише Росія несе відповідальність за смерті та руйнування, які він спричинив», – наголосили в представництві США при ОБСЄ.

    На цьому тлі американські дипломати закликали Росію «припинити перешкоджання діяльності СММ і дозволити спостерігачам, у тому числі громадянам Росії, спостерігати за ситуацією на сході України та повідомляти про неї».

    Окремо в місії США при ОБСЄ висловили занепокоєння з приводу того, що, незважаючи на перемир’я, «кількість українських солдатів, які гинуть або отримують поранення, щомісяця зростає».

    Було вказано на те, що станом на 22 вересня з початку місяця поранення отримали 29 українських військовослужбовців і ще п’ятеро загинули.

    «Зменшення насильства в цьому триваючому конфлікті є в інтересах усіх сторін. Сполучені Штати закликають Росію проявити політичну волю задля полегшення людських страждань та запобігання новим втратам життів та руйнуванням на цих територіях», - заявили у місії США при ОБСЄ.

    Як повідомлялося, СММ ОБСЄ практично на щоденній основі заявляє про перешкоджання у роботі місії, які відбуваються на тимчасово окупованій Росією території сходу України.

    До слова, на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 вересня зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню.

    Теги: Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас США озброєння
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    США закликали Росію не перешкоджати місії ОБСЄ на окупованому Донбасі