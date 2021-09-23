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    «Жест доброї волі»: Україна передала матері останки загиблого бойовика

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    Загиблий&nbsp;Анатолій Мялкін є уродженцем Миколаївської області, але проживав у Донецьку - «Жест доброї волі»: Україна передала матері останки загиблого бойовика

    Загиблий Анатолій Мялкін є уродженцем Миколаївської області, але проживав у Донецьку

    фото: ТКГ

    Українська сторона передала останки чоловіка, який зник безвісти в червні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області

    Українська сторона передала в окремі райони Донецької та Луганської областей останки загиблого на Донбасі бойовика Анатолія Мялкіна. Про це повідомляє у Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі.

    Зазначається, що сьогодні як ініціативу доброї волі і в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ українська сторона передала останки чоловіка, загиблого в ході конфлікту, – Анатолія Мялкіна, який зник безвісти в червні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області.

    «Останки передані його матері», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з даними сайту «Миротворець», Анатолій Мялкін є уродженцем Миколаївської області, але проживав у Донецьку. У 2014 році брав участь у боях на Донбасі у складі незаконних збройних формувань.

    Нагадаємо, порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла. Напередодні, 22 вересня, внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення

    До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час окупації Донбасу загинули майже 15 тисяч людей.

    Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО смерть Україна
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    «Жест доброї волі»: Україна передала матері останки загиблого бойовика