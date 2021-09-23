На Донбасі ОБСЄ зафіксувала 196 порушень перемир'я за добу

Місія систематично фіксує усі порушення з боку російських найманців на Сході України

Більшість порушень виявили на Донеччині

На Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 вересня зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомила пресслужба ОБСЄ.

Зазначається, що на Донеччині місія виявила 117 порушень, зокрема 8 вибухів. За попередній звітний період у регіоні зафіксували 117 порушень «режиму тиші».

Водночас на Луганщині спостерігачі виявили 79 порушень перемир'я, зокрема 76 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню.

СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

Місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування та ремонту життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури.

Свободу пересування місії й надалі обмежували. Зокрема, в тимчасово окупованому районі Донецької області член незаконного збройного формування не пропустив патруль ОБСЄ. Крім того, безпілотники місії малого й середнього радіуса дії кілька разів зазнавали глушіння сигналу.

Нагадаємо, протягом перших двох тижнів вересня на сході України фіксувалося в середньому 273 порушення режиму припинення вогню за день – на 30% більше, ніж у серпні. Про це заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.