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    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)

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    Ту-141 &laquo;Стриж&raquo; (ВР-2) Повітряних сил України під час навчань - Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Ту-141 «Стриж» (ВР-2) Повітряних сил України під час навчань
    Фото: ПС ЗСУ

    У повітрі була створена обстановка, яка імітувала масований повітряний напад ворога

    Розрахунки С-300, «Бук-М1», С-125 та «Оса» провели імітаційні стрільби по повітряних цілях ВР-2 «Стриж» та ВР-3 «Рейс». Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

    22 вересня в Україні розпочалося стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля – 2021».

    Основна мета масштабного навчання ‒ підвищення оборонних спроможностей України та покращення взаємосумісності зі Збройними силами держав-членів НАТО.

    У перший день навчань, на полігоні «Ягорлик», проходять підсумкові тактичні навчання підрозділів зенітних ракетних військ із бойовою стрільбою.

    Розрахунки С-300, «Бук-М1», С-125 та «Оса» виконали імітаційні пуски зенітних керованих ракет по повітряних цілях.

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    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)
    Фото: ПС ЗСУ

    Роль цілей виконували безпілотні літальні апарати ВР-2 «Стриж», ВР-3 «Рейс», винищувачі Су-27, МіГ-29 та штурмовики Су-25.

    У повітрі була створена обстановка, яка імітувала масований повітряний напад ворога.

    Ракетники одночасно відбивали авіаналіт та обстріл крилатими ракетами важливих державних об’єктів країни.

    Наступний етап – проведення бойових стрільб із реальними пусками зенітних керованих ракет.

    Ту-141 «Стриж» – багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат розробки ДКБ ім.А.Н.Туполєва, входив до складу комплексу ВР-2 «Стриж».

    Крім основного розвідувального варіанту, ДКБ опрацьовувало літак-мішень на базі Ту-141. Прийнятий на озброєння у 1979 році.

    Для запуску апарату використовувався твердопаливний прискорювач, що розміщується під хвостовою частиною фюзеляжу.

    Теги: НАТО армія обстріл військові навчання повітря озброєння
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    Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)