Українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео)

Ту-141 «Стриж» (ВР-2) Повітряних сил України під час навчань

У повітрі була створена обстановка, яка імітувала масований повітряний напад ворога

Розрахунки С-300, «Бук-М1», С-125 та «Оса» провели імітаційні стрільби по повітряних цілях ВР-2 «Стриж» та ВР-3 «Рейс». Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

22 вересня в Україні розпочалося стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля – 2021».

Основна мета масштабного навчання ‒ підвищення оборонних спроможностей України та покращення взаємосумісності зі Збройними силами держав-членів НАТО.

У перший день навчань, на полігоні «Ягорлик», проходять підсумкові тактичні навчання підрозділів зенітних ракетних військ із бойовою стрільбою.

Розрахунки С-300, «Бук-М1», С-125 та «Оса» виконали імітаційні пуски зенітних керованих ракет по повітряних цілях.

Роль цілей виконували безпілотні літальні апарати ВР-2 «Стриж», ВР-3 «Рейс», винищувачі Су-27, МіГ-29 та штурмовики Су-25.

У повітрі була створена обстановка, яка імітувала масований повітряний напад ворога.

Ракетники одночасно відбивали авіаналіт та обстріл крилатими ракетами важливих державних об’єктів країни.

Наступний етап – проведення бойових стрільб із реальними пусками зенітних керованих ракет.

Ту-141 «Стриж» – багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат розробки ДКБ ім.А.Н.Туполєва, входив до складу комплексу ВР-2 «Стриж».

Крім основного розвідувального варіанту, ДКБ опрацьовувало літак-мішень на базі Ту-141. Прийнятий на озброєння у 1979 році.

Для запуску апарату використовувався твердопаливний прискорювач, що розміщується під хвостовою частиною фюзеляжу.