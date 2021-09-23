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    На Камчатці розбився вертоліт ФСБ

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    На Камчатці розбився вертоліт ФСБ - На Камчатці розбився вертоліт ФСБ
    На Камчатці розбився вертоліт ФСБ
    Фото: Telegram

    На борту військового гелікоптера перебувало щонайменше троє осіб

    У четвер, 23 вересня, на Камчатці військовий вертоліт Ка-27 російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який вилетів на навчальний політ, здійснив жорстку посадку. Про це повідомили в Telegram-каналі Baza.

    Вертоліт розпочав політ о 22:09 за місцевим часом. Останні його координати було зафіксовано у районі південного схилу гори Гостра.

    За попередніми даними, на борту гелікоптера перебувало троє осіб. Про долю екіпажу поки нічого невідомо. Пошуки Ка-27 розпочнуть на світанку.

    Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, в Росії знайшли уламки літака Ан-26, який напередодні зник з радарів під Хабаровськом. Під час виконання польоту на його борту перебував екіпаж із шести людей.

    Теги: Росія ФСБ політ авіакатастрофа вертоліт
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    На Камчатці розбився вертоліт ФСБ