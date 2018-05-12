США закликали Україну розслідувати напади на ромів

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Останнім часом в Україні сталися два напади на ромів

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві закликало правоохоронців України розслідувати нещодавні напади на ромів.

В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є… Справедливість і толерантність стосовно меншин є ключовими в новій Україні», – мовиться в заяві посольства у твітері.

Останнім часом в Україні сталися принаймні два такі напади.

Нагадаємо, у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва поліції Львівської області з проханням відреагувати на напад на табір ромів, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.