  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США закликали Україну розслідувати напади на ромів

    • Сьогодні, 22:31
    • Розсилка

    Останнім часом в Україні сталися два напади на ромів

    Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві закликало правоохоронців України розслідувати нещодавні напади на ромів.

    В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є… Справедливість і толерантність стосовно меншин є ключовими в новій Україні», – мовиться в заяві посольства у твітері.

    Останнім часом в Україні сталися принаймні два такі напади. 

    Нагадаємо, у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва поліції Львівської області з проханням відреагувати на напад на табір ромів, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.

    США напад Людмила Денісова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ