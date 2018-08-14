США заморозили договір із Росією про відкрите небо



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В оборонному бюджеті США відповідальність за договір про відкрите небо покладено на РФ

У рамках нового оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки (США) на 2019 рік, підписаного президентом Дональдом Трампом, заморожується виконання договору з відкритого неба.

Про це йдеться в пункті 1242 закону про оборонний бюджет США.

В бюджеті Пентагону передбачена відмова від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за замороження угоди американська сторона поклала на Російську Федерацію (РФ).

Як заявлено в документі, що саме Росія несе відповідальність за невиконання умов Договору з відкритого неба. Зокрема, авіація РФ відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури при польотах над США і ЄС.

Крім того, Росія не повинна використовувати у розвідувальних цілях дані, отримані під час виконання спостережних польотів. РФ також прийдеться пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.

В оборонному бюджеті зазначено, що в 2019 році жоден з фондів не може бути використаний для виконання спостережних польотів. Це обмеження може бути розморожено в разі, якщо президент США надасть відповідним комітетам Конгресу сертифікат про те, що РФ виконала умови угоди.

Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю та Чечнею, а також над районами, що межують з Абхазією і Південною Осетією.

Договір про відкрите небо був підписаний у Гельсінкі 24 березня 1992 року представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Згідно з документом, його учасники можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності.