США заморозили договір із Росією про відкрите небо
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Розсилка
В оборонному бюджеті США відповідальність за договір про відкрите небо покладено на РФ
У рамках нового оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки (США) на 2019 рік, підписаного президентом Дональдом Трампом, заморожується виконання договору з відкритого неба.
Про це йдеться в пункті 1242 закону про оборонний бюджет США.
В бюджеті Пентагону передбачена відмова від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за замороження угоди американська сторона поклала на Російську Федерацію (РФ).
Як заявлено в документі, що саме Росія несе відповідальність за невиконання умов Договору з відкритого неба. Зокрема, авіація РФ відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури при польотах над США і ЄС.
Крім того, Росія не повинна використовувати у розвідувальних цілях дані, отримані під час виконання спостережних польотів. РФ також прийдеться пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.
В оборонному бюджеті зазначено, що в 2019 році жоден з фондів не може бути використаний для виконання спостережних польотів. Це обмеження може бути розморожено в разі, якщо президент США надасть відповідним комітетам Конгресу сертифікат про те, що РФ виконала умови угоди.
Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю та Чечнею, а також над районами, що межують з Абхазією і Південною Осетією.