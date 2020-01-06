Стали відомі імена найкращих акторів кіно і серіалів 2019 року



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Золота статуетка у категорії «Найкраща чоловіча драматична роль у повнометражному фільмі» присуджена Гоакіну Феніксу за гру у фільмі «Джокер»

Браян Кокс отримав премію у номінації «Найкращий актор у драматичному серіалі» за роль у серіалі «Спадкоємці»

Гоакін Фенікс і Браян Кокс отримали по статуетці «Золотого глобуса» на 77-й церемонії вручення премій Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Про це повідомляє Укрінформ.

Так, золота статуетка у категорії «Найкраща чоловіча драматична роль у повнометражному фільмі» присуджена Гоакіну Феніксу за гру у фільмі «Джокер». Цей американський кінокомікс режисера Тодда Філліпса ґрунтується на передісторії персонажа коміксів видавництва DC Comics, найвідомішого антагоніста Бетмена - Джокера. Сюжет розповідає про його становлення, коли в 1981 році невдалий комік, ігнорований суспільством, поринає у сповнене злочинності та хаосу життя в місті Ґотем.

За цю нагороду змагалися п'ятеро чоловіків, деякі з них вже давно мають зірковий статус. Список був сформований журі таким чином: Крістіан Бейл («Форд проти Феррарі»), Антоніо Бандерас («Біль та слава»), Адам Драйвер («Шлюбна історія») та Джонатан Прайс («Два Папи»).

Водночас Браян Кокс отримав премію у номінації «Найкращий актор у драматичному серіалі» за роль у серіалі «Спадкоємці».

Його суперниками були: Біллі Портер («Поза»), Тобаяс Мензіс («Корона»), Рамі Малек («Містер Робот») та Кіт Гарінґтон («Гра престолів»).

Як вже відомо, голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий глобус» визнала кращим повнометражним драматичним фільмом 2019 року «1917» Сема Мендеса.

Як вже повідомлялося, «Чорнобиль» завоював «Золотий глобус» у категорії міні-серіалів.

Також нагадаємо, що Тарантіно завоював «Золотий глобус» за кращий сценарій.

Нагадаємо, премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.