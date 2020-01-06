Тарантіно завоював «Золотий глобус» за кращий сценарій



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Кадр з фільму «Одного разу ... в Голлівуді» (2019) Фото: Sony Pictures Entertainment

Тарантіно удостоєний «Золотого глобуса» за кращий сценарій фільму «Одного разу в ... Голлівуді»

Американський кінорежисер і сценарист Квентін Тарантіно отримав кінопремію «Золотий глобус» у номінації «Кращий сценарій» за роботу над фільмом «Одного разу в ... Голлівуді».

Про це повідомляє CNN.

Фільм Тарантіно оповідає про низку подій, що сталися в Голлівуді в 1969 році.

За сюжетом, актор Рік Далтон (Леонардо ДіКапріо), який втрачає популярність, і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт) намагаються знайти своє місце в стрімко мінливому світі кіноіндустрії.

Також в номінації брали участь Ной Баумбах з роботою в «Шлюбній історії», Пон Джун Хо і Хан Джин Вона з «паразитами», Ентоні Маккарті з «Двома татами», Стівен Заіллян з «Ірландцем».

Congratulations to Quentin Tarantino - Best Screenplay - Motion Picture - Once Upon a Time... in Hollywood (@OnceInHollywood). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/m4fLGRPzCw — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 січня 2020 р.

77-я церемонія вручення «Золотого Глобуса» проходить в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія.

Quentin Tarantino, writer/director of #OnceUponATimeInHollywood, thanks his pregnant wife in his acceptance speech for best original screenplay at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLVJMas pic.twitter.com/8rxWwzJd2d — The Hollywood Reporter (@THR) 6 січня 2020 р.

Загалом, кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найбільш престижних у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів дістаються також і серіалам. Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон та визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

Традиційно премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

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