Тарантіно завоював «Золотий глобус» за кращий сценарій

Тарантіно удостоєний «Золотого глобуса» за кращий сценарій фільму «Одного разу в ... Голлівуді»

Американський кінорежисер і сценарист Квентін Тарантіно отримав кінопремію «Золотий глобус» у номінації «Кращий сценарій» за роботу над фільмом «Одного разу в ... Голлівуді».

Про це повідомляє CNN.

Фільм Тарантіно оповідає про низку подій, що сталися в Голлівуді в 1969 році.

За сюжетом, актор Рік Далтон (Леонардо ДіКапріо), який втрачає популярність, і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт) намагаються знайти своє місце в стрімко мінливому світі кіноіндустрії.

Також в номінації брали участь Ной Баумбах з роботою в «Шлюбній історії», Пон Джун Хо і Хан Джин Вона з «паразитами», Ентоні Маккарті з «Двома татами», Стівен Заіллян з «Ірландцем».

Congratulations to Quentin Tarantino - Best Screenplay - Motion Picture - Once Upon a Time... in Hollywood ( @OnceInHollywood ). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/m4fLGRPzCw

77-я церемонія вручення «Золотого Глобуса» проходить в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія.

Quentin Tarantino, writer/director of #OnceUponATimeInHollywood, thanks his pregnant wife in his acceptance speech for best original screenplay at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLVJMas pic.twitter.com/8rxWwzJd2d