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    Тарантіно завоював «Золотий глобус» за кращий сценарій

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    Кадр з фільму &laquo;Одного разу ... в Голлівуді&raquo; (2019) - Тарантіно завоював «Золотий глобус» за кращий сценарій
    Кадр з фільму «Одного разу ... в Голлівуді» (2019)
    Фото: Sony Pictures Entertainment

    Тарантіно удостоєний «Золотого глобуса» за кращий сценарій фільму «Одного разу в ... Голлівуді»

    Американський кінорежисер і сценарист Квентін Тарантіно отримав кінопремію «Золотий глобус» у номінації «Кращий сценарій» за роботу над фільмом «Одного разу в ... Голлівуді».

    Про це повідомляє CNN.

    Фільм Тарантіно оповідає про низку подій, що сталися в Голлівуді в 1969 році.

    За сюжетом, актор Рік Далтон (Леонардо ДіКапріо), який втрачає популярність, і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт) намагаються знайти своє місце в стрімко мінливому світі кіноіндустрії.

    Також в номінації брали участь Ной Баумбах з роботою в «Шлюбній історії», Пон Джун Хо і Хан Джин Вона з «паразитами», Ентоні Маккарті з «Двома татами», Стівен Заіллян з «Ірландцем».

    77-я церемонія вручення «Золотого Глобуса» проходить в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія.

    Загалом, кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найбільш престижних у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів дістаються також і серіалам. Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон та визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

    Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

    Традиційно премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

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    Нагадаємо, названо кращий фільм 2019 року.

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