«Золотий глобус»: військова драма «1917» стала найкращим фільмом року



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Головні ролі в картині виконали Колін Ферт та Бенедикт Камбербетч

«1917» на цьогорічній церемонії висувався у трьох категоріях

Голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий глобус» визнала кращим повнометражним драматичним фільмом 2019 року «1917» Сема Мендеса.

Британський фільм розповідає про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів, пише Укрінформ.

Загалом у цій номінації змагалися п’ять кінокартин. Крім переможця, за «Золотий глобус» боролися «Ірландець» Мартіна Скорсезе, «Джокер» Тодда Філліпса, «Шлюбна історія» Ноя Баумбаха та «Два Папи» Фернанду Мейрелліша.

Ролі в картині виконали Колін Ферт, Бенедикт Камбербетч, Річард Медден, Марк Стронг, Ендрю Скотт, Джеймі Паркер та інші. Сценарій «1917» написав сам Сем Мендес в співавторстві з Крісті Вілсон-Кернс («Жахи задешево»), а продюсуванням стрічки займалася компанія Стівена Спілберга Amblin Partners.

Додамо, що «1917» на цьогорічній церемонії висувався у трьох категоріях, однак перемогу виборов у двох. Раніше Сема Мендеса визнали найкращим режисером повнометражної стрічки. Утім, фільм програв «Джокеру» у боротьбі за найкращий саундтрек.

Як вже повідомлялося, «Чорнобиль» завоював «Золотий глобус» у категорії міні-серіалів.

Також нагадаємо, що Тарантіно завоював «Золотий глобус» за кращий сценарій.

Нагадаємо, премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.