Стало відомо, чому не підвищується зарплата вчителів згідно із новим законом про освіту



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Олександр Яцунь, голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Фото: Главком/Станіслав Груздєв

Освітян непокоїть позиція Світового банку щодо реалізації статті 61 закону

У 2017 році було прийнято новий закон «Про освіту». Стаття 61 цього закону передбачає поетапне збільшення заробітної плати працівникам сектору освіти, але підвищення не відбувається. Світовий банк рекомендував не реалізовувати це положення в законі. Такі думки висловив Олександр Яцунь, голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Згідно з ним в молодого спеціаліста заробітна плата повинна становити 3 мінімальних зарплати. Це - 14 тисяч гривень, але станом на сьогодні такий спеціаліст отримує лише 3 000 грн. У 61 статті цього Закону чітко зазначено, що оплата праці буде виконано у 2023 році. Навіть якщо і так, то за 4 роки, які залишилися до повного виконання оплати праці у таких розмірах ми не бачимо поетапної реалізації. Хоча в законі є вимога до уряду поетапно реалізувати 61 ст. Якби відбувалося поетапне підвищення як це передбачено законом, то сьогодні молодий спеціаліст повинен був би отримувати зарплату у 7 000 грн», - розповідає Яцунь.

Освітян непокоїть позиція Світового банку щодо реалізації статті 61 закону.

«У своєму комюніке Світовий банк зазначив, що виконання статті 61 закону «Про освіту» буде занадто обтяжливим для бюджету України, тому не рекомендують впроваджувати в життя цю статтю. Цитую: «Обіцяне підвищення зарплат за умови надмірної чисельності працівників щодо чисельності контингенту учнів, що зменшується, може підірвати фіскальну стійкість сектору, зробивши його тягарем для державного бюджету». Ба більше, у Світовому банку рекомендують скоротити педагогічний склад ще на 20% по всій Україні», - говорить Яцунь.

У профспілці також порахували навантаження на вчителя.

«Ми робили аналіз навантаження. У нас на одного вчителя припадає 9,3 учня. Але, наприклад, в Португалії на одного вчителя припадає 7,4 учня. І ніхто їм не каже скорочувати штат, і умови не висуває», - продовжує Яцунь.

На наступний рік у бюджеті передбачено підвищення заробітної плати для працівників дошкільних та загальноосвітніх закладів зарплати на 9%, а викладачам вищих навчальних закладів на 20%. Так, наприклад, молодший спеціаліст у школі може отримати на 350 гривень більше, тобто з 3 800 гривень зарплата підніметься до 4 150 гривень. Зарплата асистента у виші може зрости з 3 900 гривень до 4 750 гривень.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: