Клімкін: РФ намагається використати полонених моряків як «розмінну монету» з Зеленським



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Українські полонені моряки у суді в Москві

За словами міністра, для того, щоб допомогти військовополоненим морякам, Україна «задіє всі юридичні інструменти»

Росія намагається використати захоплених на Азові українських військовополонених моряків як «розмінну монету» з переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським.

Про це ввечері 26 квітня в ефірі телеканалу «Інтер» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«РФ намагається використати українських військовополонених як «розмінну монету» з новообраним президентом. Але не вдасться», - цитує Клімкіна прес-служба МЗС України.

За словами міністра, для того, щоб допомогти військовополоненим морякам, Україна «задіє всі юридичні інструменти», зокрема Міжнародний трибунал ООН з морського права.

Раніше повідомлялося, що президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Публічні слухання відбудуться 10-11 травня.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

Захисники військовополонених українських моряків оскаржили постанови Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків.