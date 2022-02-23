Хто з українців отримає право на зброю: деталі законопроєкту

Парламент ухвалив законопроєкт про цивільний обіг зброї у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Законопроєкт № 5708 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї».

Законопроєкт впроваджує класифікацію зброї, що наявна в обігу в Україні за п’ятьма типами:

автоматична вогнепальна зброя;

гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя;

короткоствольна вогнепальна зброя;

довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Відповідно до закону, ухваленого у першому читанні, передбачається право на володіння громадянами вогнепальною зброєю для таких категорій громадян:

гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя – виключно громадянам, діяльність яких пов’язана з ризиком для життя та здоров’я;

короткоствольна вогнепальна зброя – спортсменам віком старше від 18 років, що не рідше, ніж два рази на рік беруть участь у змаганнях в складі збірних України та мають звання майстра спорту за цим напрямком;

довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя – громадянам стрше від 18 років, які пройшли відповідне навчання;

довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя – особам старше від 25 років, які не притягалися до адміністративної відповідальності за ст. 191 КУпАП (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення).

Законопроєкт також передбачає створення Єдиного державного реєстру власників зброї та запровадження посвідчення власника зброї для всіх, хто її придбає. Володіти зброєю, не маючи відповідного посвідчення, буде заборонено.

Окрім цього, законопроєкт визначає категорії громадян, які не можуть отримати відповідне посвідчення:

особи, що мають медичні протипоказання;

особи, що мають непогашену судимість;

особи, що протягом останнього року притягалися до адміністративної відповідальності;

особи, що рішенням суду позбавлені права володіння зброєю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кому дозволять мати вогнепальну зброю. Депутати підготували законопроєкт.

Як відомо, МВС готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питанні легалізації зброї.

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