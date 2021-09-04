Що робити, якщо «Дія» не показує водійські права

У МВС дали пораду, як вирішити проблему з відображенням документа

Користувачі додатку «Дія» скаржаться, що не можуть знайти водійські посвідчення та пройти верифікацію.

У МВС розповіли, що робити, коли у застосунку «Дія» не відображається посвідчення водія.

Для завантаження потрібний «Електронний кабінет водія» та фото документа. Так, користувач повинен:

авторизуватися за посиланням;

обрати «Верифікація даних»;

обрати «Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія»;

додати фото документа з обох сторін;

залишити коментар, що може бути не так документом;

створити і підтвердити заявку.

Нагадаємо, українцям презентують в жовтні нову послугу в «Дії», де вони зможуть подати онлайн-документи на реєстрацію шлюбу і сплатити адміністративний збір.

Крім подачі заяви на реєстрацію шлюбу, українці зможуть подати через «Дію» заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерть, зміну імені та замовити видачу семи видів виписок з державного реєстру актів цивільного стану громадян.

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