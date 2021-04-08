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    Прощавай, МВС: в Україні перший автомобіль отримав «приватну» реєстрацію

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    Покупець може відразу отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію, не виходячи з автосалону - Прощавай, МВС: в Україні перший автомобіль отримав «приватну» реєстрацію
    Покупець може відразу отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію, не виходячи з автосалону

    В Україні автомобільні салони почали проводити державну реєстрацію автомобілів

    В Україні автомобілі почали ставити на облік відразу в автосалонах. Раніше цю процедуру могли проводити лише сервісні центри МВС. Однак з 6 квітня 2021 року це право мають також і дилерські підприємства.

    Відтак, покупець нового автомобіля може відразу після придбання отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не виходячи з автосалону.

    «Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС», - йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

    Аби мати можливість брати участь у державній реєстрації дилерам необхідно отримати доступ до Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України.

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком.Техно», відтепер сервісні центри також видаватимуть номерні знаки тільки своєї області. При цьому незалежно від місця прописки власника автомобіля. Детальніше про це – за посиланням.

    Теги: МВС
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