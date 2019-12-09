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    Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на двосторонні переговори з Путіним

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    <p>Після переговорів &laquo;нормандської четвірки&raquo; Зеленський поговорить з Путіним</p> - Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на двосторонні переговори з Путіним

    Після переговорів «нормандської четвірки» Зеленський поговорить з Путіним

    Фото ВВС

    Президент обговорить з главою країни-агресора газовий контракт

    Двосторонні переговори віч-на-віч між президентом РФ Путіним і главою української держави Володимиром Зеленським відбуватиметься у присутності двох членів делегації з обох сторін, повідомила у Facebook журналіст Олеся Бацман.

     

    За даними Бацман, Зеленський збирається взяти з собою на ці переговори виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка та міністра енергетики Олексія Оржеля. З боку Путіна сидітимуть голова Міненерго РФ Олександр Новак та очільник «Газпрому» Олексій Міллер.

    Як повідомлялося, час початку саміту в нормандському форматі в Парижі перенесли, оскільки переговори Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель затягнулися.

    Зазначимо, що лише за кілька годин до початку зустрічі Офіс Зеленського склад української делегації на саміті Нормандської четвірки. В Офісі президента повідомляли, що Зеленський на переговорах має намір в першу чергу поставити питання повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.

    Після саміту Нормандської четвірки в Парижі відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Нормандська четвірка Путін Володимир Зеленський
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