Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на двосторонні переговори з Путіним



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Після переговорів «нормандської четвірки» Зеленський поговорить з Путіним Фото ВВС

Президент обговорить з главою країни-агресора газовий контракт

Двосторонні переговори віч-на-віч між президентом РФ Путіним і главою української держави Володимиром Зеленським відбуватиметься у присутності двох членів делегації з обох сторін, повідомила у Facebook журналіст Олеся Бацман.

За даними Бацман, Зеленський збирається взяти з собою на ці переговори виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка та міністра енергетики Олексія Оржеля. З боку Путіна сидітимуть голова Міненерго РФ Олександр Новак та очільник «Газпрому» Олексій Міллер.

Як повідомлялося, час початку саміту в нормандському форматі в Парижі перенесли, оскільки переговори Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель затягнулися.

Зазначимо, що лише за кілька годин до початку зустрічі Офіс Зеленського склад української делегації на саміті Нормандської четвірки. В Офісі президента повідомляли, що Зеленський на переговорах має намір в першу чергу поставити питання повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.

Після саміту Нормандської четвірки в Парижі відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.