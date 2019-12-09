У Зеленського підтвердили зустріч з Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч Зеленського і Путніа планується на 20.30 за київським часом і не буде обмежена у часі

Зеленський проведе зустріч з Путіним після нормандської зустрічі, - Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним після «нормандського саміту».

Про це сказав заступник голови Офісу президенту Кирило Тимошенко 9 грудня під час брифінгу у Парижі.

«Спочатку президент Зеленський проведе дві двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І далі вже буде зустріч у нормандському форматі чотирьох лідерів. Після зустріч у нормандському форматі чотирьох лідерів президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним», – зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили зустріч Путіна з Зеленським.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

До відома, нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин.

Міністр закордоннних справ Вадим Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єрміністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Читайте також: