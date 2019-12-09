Зустріч Нормандської четвірки затримується вже більш ніж на годину



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Зустріч Нормандської четвірки мала розпочатися о 17 годині за Києвом

Спілкування із пресою перенесли на 22 годину

Час початку саміту у «нормандському форматі» перенесено щонайменше на півгодини.

Анонсований раніше на 17.00 (за Києвом) час початку саміту у «нормандському форматі» спочатку було перенесено на півгодини. Однак саміт не розпочався і о 18:00.

При цьому анонсована раніше на 19.45 підсумкова пресконференція лідерів Франції, України, Німеччини та Росії перенесена щонайменше на 22.00. Як поки неофіційно повідомляється, лідери ще матимуть робочу вечерю. При цьому офіційні особи не можуть точно прогнозувати час зустрічі із ЗМІ.

Зустріч лідерів у «нормандському форматі» відбудеться за круглим столом одного з залів Єлисейського палацу.

Так, президенти Франції Еммануель Макрон, Росії Володимир Путін та України Володимир Зеленський і канцлер Ангела Меркель розмовлятимуть за круглим столом, позаду них знаходитимуться члени делегацій. У кімнаті встановлені прапори кожної з країн-учасниць формату.