Зустріч Нормандської четвірки затримується вже більш ніж на годину
Зустріч Нормандської четвірки мала розпочатися о 17 годині за Києвом
Спілкування із пресою перенесли на 22 годину
Час початку саміту у «нормандському форматі» перенесено щонайменше на півгодини.
Анонсований раніше на 17.00 (за Києвом) час початку саміту у «нормандському форматі» спочатку було перенесено на півгодини. Однак саміт не розпочався і о 18:00.
При цьому офіційні особи не можуть точно прогнозувати час зустрічі із ЗМІ.
Зустріч лідерів у «нормандському форматі» відбудеться за круглим столом одного з залів Єлисейського палацу.
Так, президенти Франції Еммануель Макрон, Росії Володимир Путін та України Володимир Зеленський і канцлер Ангела Меркель розмовлятимуть за круглим столом, позаду них знаходитимуться члени делегацій. У кімнаті встановлені прапори кожної з країн-учасниць формату.