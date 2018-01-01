Стало відомо, коли можуть продати Приватбанк

Стратегія вимагає, щоб ми завершили спрямовані на приватизацію зусилля до 2021 року, - повідомив глава наглядової ради Приватбанку

ПАТ «Приватбанк» планують приватизувати до 2021 року. Про це повідомив глава наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча, передає в інтерв'ю FinClub. «Щойно ринок буде готовий та на банк буде попит. Стратегія вимагає, щоб ми завершили спрямовані на приватизацію зусилля до 2021 року», - так відповів Акчакоча на



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Стратегія вимагає, щоб ми завершили спрямовані на приватизацію зусилля до 2021 року, - повідомив глава наглядової ради Приватбанку

ПАТ «Приватбанк» планують приватизувати до 2021 року.

Про це повідомив глава наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча, передає в інтерв'ю FinClub.

«Щойно ринок буде готовий та на банк буде попит. Стратегія вимагає, щоб ми завершили спрямовані на приватизацію зусилля до 2021 року», - так відповів Акчакоча на запитання «Коли Приватбанк буде виставлено на продаж?».

Як відомо, наприкінці грудня 2017 року Міністерство фінансів завершило четвертий етап додаткової капіталізації Приватбанку на 16 млрд грн.

Як повідомляв «Главком», компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Ознайомитись із результатами розслідування також можна у презентації.

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