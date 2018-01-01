Таємничий математик і любитель айкідо. Досьє на нового топ-менеджера Приватбанку

Кандидатура Крумханзла була затверджена ще близько трьох місяців тому, але провідні гравці фінансового ринку про цю людину мало що чули

10 січня наглядова рада націоналізованого рік тому Приватбанку нарешті призначила нового голову правління. До Національного банку вже подані документи на утвердження на цю посаду чеха Петра Крумханзла. Найбільший банк країни, що належав бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, був націоналізований наприкінці 2016 року через великі

Петр Крумханзл

Кандидатура Крумханзла була затверджена ще близько трьох місяців тому, але провідні гравці фінансового ринку про цю людину мало що чули

10 січня наглядова рада націоналізованого рік тому Приватбанку нарешті призначила нового голову правління. До Національного банку вже подані документи на утвердження на цю посаду чеха Петра Крумханзла.

Найбільший банк країни, що належав бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, був націоналізований наприкінці 2016 року через великі борги. Держава, як відомо, вже вклала в «Приватбанк» більше 155 млрд грн. Наразі банк судиться з екс-власниками. 19 грудня Високий суд Англії арештував їхні активи у всьому світі.

Одразу після націоналізації банк очолював український політик та фінансист Олександр Шлапак. Після того, як у липні 2017-го він звільнився, обов’язки голови правління виконувала Галина Пахачук. Останні кадрові перестановки там відбулися восени: 27 листопада наглядова рада «Приватбанку» призначила фінансовим директором - заступником голови правління Ганну Самаріну й перевела Галину Пахачук на посаду першого заступника голови правління.

Віднині ж «Приватбанком» керуватиме чех Петр Крумханзл.

Що відомо про нового керівника?

Раніше повідомлялось, що кандидатура Крумханзла була затверджена ще близько трьох місяців тому. Але офіційно про це не оголошували через законодавче обмеження, яке забороняло менеджерам без профільної освіти очолювати банки. Крумханзл же, як відомо, за освітою є математиком. Тепер, із вступом у силу змін до закон про банки та банківську діяльність, ця перешкода подолана.

Крумханзл народився у 1966 році. Закінчив Карлів університет у Празі зі ступенем кандидата наук з математики у 1990 році. З 2004 по 2008 роки працював у чеському Raiffeisenbank операційним директором. З 2008 по 2011 був операційним директором вже в «Райффайзен Банку Аваль» в Україні. В якості члена правління з операційних питань в Райффайзен Банку Аваль Крумханзл під час кризи 2008 року зменшив витрати за рахунок реструктуризації мережі відділень і впровадив нові бізнес-моделі.

З 2011 по 2013 роки він працював у компанії Interim Management & Consulting. А з 2013 року був членом правління з операційних питань в державній австрійській компанії з управління проблемними активами Heta Asset Resolution.

Його останній досвід роботи був пов’язаний з ринком Китаю, де він обіймав посаду члена правління з операційних питань Home Credit, керував усіма операціями банку, в складі якого працювало більше 85 тис співробітників.

У заяві «Приватбанку» вказано, що у роботі з командою банку чеху сприятиме вільне володіння англійською та російською мовами. На його сторінці у мережі Linkedin вказано, що Петр Крумханзл володіє ще й німецькою та японською мовами.

Також він захоплюється японським бойовим мистецтвом айкідо. Має право викладати бойові мистецтва і входить в керівництво чеської федерації одного з відгалужень айкідо. Бойовим мистецтвам та мові він навчався з 1992 по 1996 роки в Японії.

Петр Крумханзл в Празькому клубі айкідо після повернення з Японії в 1996 році

Пошуком голови правління й фінансового директора банку займалася рекрутингова компанія Amrop Executive Search Ukraine. Вона перемогла у тендері на підбір топ-менеджмента фінустанови. Рекрутери після півроку досліджень запропонували наглядовій раді Приватбанку список з 230 кандидатів на посаду очільника.

«У випадку з «Приватбанком» сукупний список за обома позиціями вже досяг 230 і продовжує рости, - ще влітку повідомляв партнер Amrop Executive Search Ukraine Алекс Дайрабеков. - Ми отримали безпрецедентну підтримку від наших партнерів практично з усіх країн, що нас цікавлять: Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Польща, Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Великобританія, Австрія, Канада. В лонг-листі зараз представлені професіонали, що працюють в 27 країнах світу».

Як зазначали в Amrop, у підборі кандидатів компанія орієнтувалася на ряд критеріїв: Досвід роботи на відповідних посадах в банківській сфері в країнах Центральної і Східної Європи. Бажано - досвід кризис-менеджменту, трансформації і реструктуризації підприємств (націоналізація, приватизація, ІРО); Бездоганна репутація і висока професійна етика; Психоемоційна готовність прийняти складний вибір з великими ризиками; Вільне володіння англійською, українською та/або російською мовами; Готовність кілька років жити та працювати в регіональному центрі - Дніпрі.

На фініші наглядовій раді був запропонований попередній шорт-лист кандидатів разом із аналізом за відповідними критеріями. При фінальному рішенні вибір впав саме на Петра Крумханзла.

«У процесі оцінки кандидатів на посаді в правлінні «Приватбанку» ми передусім керувалися такими критеріями, як високий професіоналізм, досвід робот у провідних банках ЄС, орієнтованість на результат, суттєвий досвід в операційному управлінні та впровадження інструментів контролю», - прокоментував призначення голова наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча. За його словами, Петр відповідає основним вимогам, і вже на практиці довів свою здатність ефективно реорганізовувати слабкі сторони банків.

«Зосередженість на трансформаціях з метою удосконалення операційної ефективності є його (Крумхазла. - «Главком») беззаперечною перевагою, - додав Акчакоча. - Особисто на мене він справив враження натхненної та високо мотивованої людини. Окрім того, він буде зосереджений більше на операційному управлінні банком, ніж на саморекламі».

У «Приватбанку», як повідомили в прес-службі, називають цінним досвід Крумханзла на посаді члена правління з операційних питань у створеній урядом Австрії компанії з управління проблемними активами Heta Asset Resolution, де він відповідав за виділення непрацюючих активів у так званий «поганий банк».

Саме цей досвід нового топ-менджера Приватбанку привернув увагу коментаторів. Журналіст Олександр Дубінський, який працює у медіа колишніх власників «Привату», зазначив: «Очікую, що головним завданням вихідця із «Райффайзен Банку Аваль» буде поділ «Приватбанку» на три частини: «поганий» банк, роздрібний банк, платіжна система. Тобто, розчленувати труп».

З попередньою діяльністю та безпосередньо самим новим головою правління «Приватбанку» знайомі далеко не всі представники українського банківського сектору.

«Я абсолютно нічого не чув раніше про цю людину, - зазначив у розмові з «Главкомом» колишній член наглядової ради Приватбанку Віктор Лисицький. - Але такі банки з боку держави, як правило, очолюють люди, які добре знають макроекономіку. З досвіду, до багатьох ініціатив, які були в «Приваті», влада поверталась задом. Хоча «приватівці» бралися за вирішення надзвичайно важливих питань, в першу чергу, мова про кредитування малого бізнесу. Я це веду до того, що, можливо, це - чудовий банкір, але у мене є велике побоювання, що навіть у серйозної людини будуть якісь зрушення в цьому безладі, тупість нашої влади втопить будь-якого талановитого фахівця».

Як відомо, згідно із законом, у Національного банку є три місяці, щоб розглянути рішення наглядової ради Приватбанку та винести остаточне рішення. Проте це не перешкоджає новому главі вже зараз приступити до обов’язків.

А задачі, які постануть перед новим головою правління «Приватбанку», доволі конкретні.

Перший заступник голови правління «Альпарі-банку» Єгор Перелигін у розмові з «Главкомом» сформулював їх так: «Перша задача - це формування нової бізнес-моделі банку. Тобто непрофільні бізнеси будуть ліквідовані або продані». Другою задачею, що постане перед новим керівником, стане боротьба в судах і робота з проблемним кредитним корпоративним портфелем, «який складає 98,5% - виходячи з тих аудитів, які були проведені і виходячи з тих резервів, що були сформовані». Петра Крумханзла, як відомо, чекає захист позиції Приватбанку в Високому суді Лондона за позовом на $2,5 млрд проти екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. «І третя задача, - зазначив Перелигін, - вже сьогоднішні напрацювання для майбутньої приватизації банку в перспективі трьох-п’яти років».

Катерина Пешко, «Главком»