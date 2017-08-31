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    Стало відомо, коли суд розгляне апеляцію на вирок Шуфричу-молодшому

    Прокуратура просить призначити сину нардепа п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки
    Апеляційний суд Києва переніс на 1 березня розгляд скарги прокуратури на вирок сину народного депутата Нестора Шуфрича, якого визнано винним у вчиненні ДТП у Києві, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили у прес-службі суду. [READ_MORE] «Засідання було перенесено на 15:50 1 березня», - сказала у прес-службі. При
    • Сьогодні, 15:25
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    <span>Нестор Шуфрич-молодший</span>
    Нестор Шуфрич-молодший

    Прокуратура просить призначити сину нардепа п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки

    Апеляційний суд Києва переніс на 1 березня розгляд скарги прокуратури на вирок сину народного депутата Нестора Шуфрича, якого визнано винним у вчиненні ДТП у Києві, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили у прес-службі суду.

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    «Засідання було перенесено на 15:50 1 березня», - сказала у прес-службі.

    При цьому перше засідання відбулося 15 лютого.

    26 серпня 2017 року увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича. 

    28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненням від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік. 

    18 січня 2018 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на вирок сину народного депутата України Нестора Шуфрича. Прокуратура просить призначити сину нардепа п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

    Раніше у столичній прокуратурі повідомляли про те, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років.

     

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