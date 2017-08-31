Стало відомо, коли суд розгляне апеляцію на вирок Шуфричу-молодшому

Прокуратура просить призначити сину нардепа п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки

Апеляційний суд Києва переніс на 1 березня розгляд скарги прокуратури на вирок сину народного депутата Нестора Шуфрича, якого визнано винним у вчиненні ДТП у Києві, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили у прес-службі суду. [READ_MORE] «Засідання було перенесено на 15:50 1 березня», - сказала у прес-службі. При



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Нестор Шуфрич-молодший

Прокуратура просить призначити сину нардепа п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки

Апеляційний суд Києва переніс на 1 березня розгляд скарги прокуратури на вирок сину народного депутата Нестора Шуфрича, якого визнано винним у вчиненні ДТП у Києві, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомили у прес-службі суду.

«Засідання було перенесено на 15:50 1 березня», - сказала у прес-службі.

При цьому перше засідання відбулося 15 лютого.