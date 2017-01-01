Стало відомо, коли зустрінуться Сурков і Волкер

Сурков і Волкер зустрінуться наступного тижня, це вже буде четвертий раунд переговорів

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер та помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков планують зустрітись наступного тижня. Про це заявив посол США в Росії Джон Гантсман в інтерв'ю радіостанції «Коммерсант FM». «Сторони зустрінуться наступного тижня, це вже буде четвертий раунд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волкер і Сурков зустрінуться у грудні

Сурков і Волкер зустрінуться наступного тижня, це вже буде четвертий раунд переговорів

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер та помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков планують зустрітись наступного тижня.

Про це заявив посол США в Росії Джон Гантсман в інтерв'ю радіостанції «Коммерсант FM».

«Сторони зустрінуться наступного тижня, це вже буде четвертий раунд переговорів. Я сподіваюся, що на четвертому раунді будуть вже якісь ознаки успіху», - сказав Ганстман.

Він додав, що Волкер є «висококласним професіоналом, якого поважають в регіоні».

Гантсман також наголосив, що в ході цих переговорів потрібно приділяти увагу «саме мінським угодами».

«Курт також говорив, що необхідно залучити ООН. Так, у нас є різні підходи, але стійка присутність ООН дозволить якраз здійснювати кроки, передбачені Мінськими домовленостями», - додав посол.

Напередодні Волкер заявляв, що президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні і хоче, щоб Україна повернула собі свою територію.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

Читайте також статтю: Миротворці ООН на Донбасі. Чи готова Україна до такого?