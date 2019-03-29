Стало відомо, скільки громадян України сидить по тюрмах за кордоном



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Ірина Суслова, народний депутат України 8-го скликання Світлина: Главком/ Станіслав Груздєв

Суслова зауважує, що наразі йдуть перемовини про підписання міждержавного договору по зміні процедури відбування покарання для умовно-достроково звільнених

Більше шести тисяч громадян України сидить в тюрмах іноземних країн. Найбільше їх у Росії. Але в Греції та Італії більшість ув’язнених українців отримують тюремні терміни саме за злочини на морі. Мова йде про нелегальний транзит мігрантів. Про це розповіла Ірина Суслова, народний депутат 8-го скликання, Комітет ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; член групи з міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Станом на середину минулого року 6,6 тис. громадян України були засуджені судами інших країн на різні строки ув’язнення й тепер відбувають покарання.

За її словами, ТОП-5 країн, де українців в місцях несвободи найбільше, виглядав таким чином: Росія – 5397 засуджених, Італія – 274, Білорусь – 165, Польща – 130, Греція – 110.

В Греції та частково в Італії ситуація особлива, бо там більшість ув’язнених українців отримують тюремні терміни саме за злочини на морі. Мова йде про нелегальний транзит мігрантів.

«160 українців наразі перебувають в грецьких тюрмах. З них 112 вже отримали судові вироки. Їх втягнули в злочинну схему, організатори якої вербували наших громадян, щоб заробити на нелегальному транзиті шалені гроші, а потім підставити виконавців під удар грецького правосуддя. Й тепер українці отримують шалені терміни ув’язнення 20-50 років і більше», - каже Суслова.

Інфографіка. ТОП 5-країн з найбільшою кількістю засуджених громадян України

Щоб розуміти суть проблеми, треба знати внутрішній її контекст. «В 2015-2018 роках до Греції прибуло 1,6 млн. нелегальних мігрантів. Пік припав на 2016 рік, коли щоденно на грецькі острови висаджувалось 3-4 тис осіб. А загалом за рік їх прибуло 600 тис. (для порівняння Італія за той же час прийняла 200 тис. мігрантів). Це був колосальний стрес для держави, вся економіка та інфраструктура опинились на межі колапсу. Тому грецькі правоохоронці і правосуддя вдалися до жорстких дій – посиленої охорони територіальних вод, облав, арештів та винесення судами вироків по 20-50 років і більше. І вони дали ефект – наразі на території країни залишилось до 60 тис. нелегалів. Українців же як виконавців нелегального транзиту притягали до відповідальності, й тепер маємо великий клопіт, як їх повернути додому», - продовжує Суслова.

Вона зауважує, що наразі йдуть перемовини про підписання міждержавного договору по зміні процедури відбування покарання для умовно-достроково звільнених. «Зараз вони перебувають у Греції, а ми пропонуємо, щоб вони відмічались в грецьких дипломатичних представництвах на території України. Також шукаємо шляхи можливого застосування Протоколу №2 Конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб для повернення тих українців, які отримали судові вироки», - резюмувала депутат.

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