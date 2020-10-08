  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, скільки за вересень померло медиків від Covid-19

    • Розсилка
    З початку пандемії коронавірусної хвороби померли 132 медичних працівника, - зазначив Степанов - Стало відомо, скільки за вересень померло медиків від Covid-19
    З початку пандемії коронавірусної хвороби померли 132 медичних працівника, - зазначив Степанов

    На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих

    В Україні з початку пандемії коронавірусної хвороби померли 132 медичних працівника. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.

    «Станом сьогодні у нас кількість померлих медичних працівників становить 132 людини», – розповів міністр.

    Глава МОЗ зазначив, що на цей час число хворих на Covid-19 медпрацівників істотно знизилося.

    «Якщо на початку квітня у нас кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості хворих, то зараз не більше 5%», – заявив він.

    Як зазначається, на початку вересня Степанов заявив, що в Україні медичні працівники складають 10% від всіх хворих Covid-19. Коронавірусом на той момент захворіли 11 тисяч 754 медичних працівника.

    Нагадаємо, що МОЗ збільшить тариф на надання екстреної медичної допомоги.

    До слова, понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям.

    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies