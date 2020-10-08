Стало відомо, скільки за вересень померло медиків від Covid-19



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З початку пандемії коронавірусної хвороби померли 132 медичних працівника, - зазначив Степанов

На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих

В Україні з початку пандемії коронавірусної хвороби померли 132 медичних працівника. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.

«Станом сьогодні у нас кількість померлих медичних працівників становить 132 людини», – розповів міністр.

Глава МОЗ зазначив, що на цей час число хворих на Covid-19 медпрацівників істотно знизилося.

«Якщо на початку квітня у нас кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості хворих, то зараз не більше 5%», – заявив він.

Як зазначається, на початку вересня Степанов заявив, що в Україні медичні працівники складають 10% від всіх хворих Covid-19. Коронавірусом на той момент захворіли 11 тисяч 754 медичних працівника.

Нагадаємо, що МОЗ збільшить тариф на надання екстреної медичної допомоги.

До слова, понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям.