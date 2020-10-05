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    Понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям

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    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль - Понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям
    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

    Половина лікарень вже отримала ці кошти

    На виплату підвищених зарплат українським лікарям направили понад 670 млн гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, передає прес-служба президента.

    За його словами, договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень. На сьогодні триває процес укладання угод з іншими медичними установами.

    «Ми обіцяли медикам фінансові поліпшення. Ми несемо за це відповідальність. Я очікую, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед українцями», – зазначав Зеленський.

    У той же час, за даними Міністерства охорони здоров'я, на підвищення заробітних плат було виділено 6 млрд гривень до кінця року.

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