Лікарі назвали перші симптоми раку крові



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Лікарі назвали перші симптоми раку крові

Неправильне харчування, радіоактивне випромінювання, шкідливі хімічні речовини, зайва вага, шкідливі звички можуть привести до раку крові

Злоякісні захворювання кровотворної системи пов'язані з переродженням присутніх в складі крові еритроцитів, тромбоцитів і лейкоцитів, при цьому до кінця невідомо, в чому причина аномального процесу.

Про це пише «Комсомольська правда».

Онколог-мамолог, кандидат медичних наук, професор Російської академії природознавства, член Асоціації онкологів Росії, лікар Роман Темників перерахував одні з найперших симптомів раку крові. Серед них виявилися головні болі і запаморочення, поганий апетит, підвищення температури без причин, слабкість і втома, часті інфекції, різка втрата ваги.

На пізніх стадіях недуга може проявлятися тахікардією, появою синців на тілі, ранами, що погано гояться, синюшним відтінком губ і нігтів, непритомністю, судомами, висипом на шкірі, ломота в суглобах і кістках.

Як пояснив фахівець, неправильне харчування, радіоактивне випромінювання, шкідливі хімічні речовини, зайва вага, шкідливі звички можуть привести до раку крові.

При цьому до небезпечного захворювання схильні, як дорослі, так і діти.