Стало відомо, скільки українців скористались сьогодні гуманітарними коридорами
Протягом суботи вдалося евакуювати понад чотири тисячі чоловік
У суботу, 2 квітня, 4 217 осіб змогли скористатися гуманітарними коридорами для евакуації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.
«З Бердянська та Мелітополя на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 особи. З них 765 людей з Маріуполя та 498 мешканців міст Запорізької області», – зазначила вона.
Також за словами Ірини Верещук 10 автобусів з маріупольцями, що прямують з Бердянська, пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці. У транспорті перебувають понад 300 осіб.
У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2 650 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.
Раніше повідомлялося, що у четвер, 31 березня, до Запоріжжя було евакуйовано 600 осіб.
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