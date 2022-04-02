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    Стало відомо, скільки українців скористались сьогодні гуманітарними коридорами

    До Запоріжжя евакуювалися мешканці Бердянська, Мелітополя та Маріуполя - Стало відомо, скільки українців скористались сьогодні гуманітарними коридорами
    До Запоріжжя евакуювалися мешканці Бердянська, Мелітополя та Маріуполя
    Фото: ДСНС

    Протягом суботи вдалося евакуювати понад чотири тисячі чоловік

    У суботу, 2 квітня, 4 217 осіб змогли скористатися гуманітарними коридорами для евакуації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.

    «З Бердянська та Мелітополя на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 особи. З них 765 людей з Маріуполя та 498 мешканців міст Запорізької області», – зазначила вона.

    Також за словами Ірини Верещук 10 автобусів з маріупольцями, що прямують з Бердянська, пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці. У транспорті перебувають понад 300 осіб.

    У Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 2 650 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.

    Раніше повідомлялося, що у четвер, 31 березня, до Запоріжжя було евакуйовано 600 осіб.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Попасна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки українців скористались сьогодні гуманітарними коридорами