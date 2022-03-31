Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати сьогодні

Власним транспортом за день змогли евакуюватися 1458 людей

Евакуювали понад 600 осіб із заблокованого міста

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про результати евакуації 31 березня 2022 року по трьох погоджених гуманітарних коридорах.

Згідно з інформацією, на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей. Відомо, що з них 631 людина – з Маріуполя

Інші 827 людей були мешканцями таких міст Запорізької області:

Бердянськ,

Мелітополь,

Енергодар,

Пологи,

Оріхів,

Гуляйполе

Василівка.

До Бердянська окупанти не пустили 45 автобусів.

Нагадаємо, вчора рашисти знову заблокували проїзд евакуаційної колони з Енергодара.

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