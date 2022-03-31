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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати сьогодні

    Власним транспортом за день змогли евакуюватися 1458 людей - Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати сьогодні

    Власним транспортом за день змогли евакуюватися 1458 людей

    фото з відкритих джерел

    Евакуювали понад 600 осіб із заблокованого міста

    Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про результати евакуації 31 березня 2022 року по трьох погоджених гуманітарних коридорах.

    Згідно з інформацією, на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей. Відомо, що з них 631 людина – з Маріуполя

    Інші 827 людей були мешканцями таких міст Запорізької області:

    • Бердянськ,
    • Мелітополь,
    • Енергодар,
    • Пологи,
    • Оріхів,
    • Гуляйполе
    • Василівка.

    До Бердянська окупанти не пустили 45 автобусів.

    Нагадаємо, вчора рашисти знову заблокували проїзд евакуаційної колони з Енергодара.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація Енергодар #stoprussia
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    Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати сьогодні