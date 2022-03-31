Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати сьогодні
Власним транспортом за день змогли евакуюватися 1458 людей
Евакуювали понад 600 осіб із заблокованого міста
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про результати евакуації 31 березня 2022 року по трьох погоджених гуманітарних коридорах.
Згідно з інформацією, на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей. Відомо, що з них 631 людина – з Маріуполя
Інші 827 людей були мешканцями таких міст Запорізької області:
- Бердянськ,
- Мелітополь,
- Енергодар,
- Пологи,
- Оріхів,
- Гуляйполе
- Василівка.
До Бердянська окупанти не пустили 45 автобусів.
Нагадаємо, вчора рашисти знову заблокували проїзд евакуаційної колони з Енергодара.