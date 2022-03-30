Уряд погодив на 30 березня три гуманітарні коридори
Колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з Запоріжжя
Сьогодні, 30 березня, в Україні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за трьома напрямками. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.
30 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
- Бердянськ – Запоріжжя
- Мелітополь – Запоріжжя
- Енергодар – Запоріжжя
Колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з Запоріжжя.
На зворотньому шляху до колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня, включно із міжнародними рейсами.