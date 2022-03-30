Уряд погодив на 30 березня три гуманітарні коридори

На зворотньому шляху до колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті

Колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з Запоріжжя

Сьогодні, 30 березня, в Україні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за трьома напрямками. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

30 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

Бердянськ – Запоріжжя

Мелітополь – Запоріжжя

Енергодар – Запоріжжя

Колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з Запоріжжя.

На зворотньому шляху до колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня, включно із міжнародними рейсами.