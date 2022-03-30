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    Уряд погодив на 30 березня три гуманітарні коридори

    На зворотньому шляху до колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті - Уряд погодив на 30 березня три гуманітарні коридори
    На зворотньому шляху до колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті
    фото з відкритих джерел

    Колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з Запоріжжя

    Сьогодні, 30 березня, в Україні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за трьома напрямками. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

    30 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

    • Бердянськ – Запоріжжя
    • Мелітополь – Запоріжжя
    • Енергодар – Запоріжжя

    Колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з Запоріжжя.

    На зворотньому шляху до колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня, включно із міжнародними рейсами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Уряд погодив на 30 березня три гуманітарні коридори