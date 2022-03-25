До Мелітополя заїхала евакуаційна колона: сьогодні зможуть виїхати 350 осіб

Забрати всіх, від кого вже надійшли заявки, сьогодні не зможуть

Сьогодні, 25 березня до окупованого Мелітополя змогла заїхати колона з гуманітарною допомогою. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, на зворотному шляху нею можуть евакуювати 350 людей.

«Сьогодні окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь. Автобуси зможуть вивезти людей – близько 350 осіб, у кого є таке бажання, зможуть виїхати з Мелітополя до Запоріжжя», – сказав Федоров.

За його словами, евакуація розпочнеться орієнтовно о 08:30-09:00.

Проте, забрати всіх, від кого вже надійшли заявки, сьогодні не зможуть, – кількість у 350 осіб визначено міркуваннями безпеки пересування.

Однак Федоров запевняє, що гуманітарні коридори вдасться організувати і надалі.

«Автомобілі з гуманітарною допомогою прибули ще напередодні о 19:00, проте російські військові не пускали їх до міста до ранку. Нині у пожежній частині на Героїв Сталінграда вже ведеться розвантаження медикаментів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни тощо», - розповів мер.