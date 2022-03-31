Гуманітарні коридори: плани евакуації на 31 березня

По маршруту до Маріуполя вирушило 45 автобусів

Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ. Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів. 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста», – зазначила Верещук.

На сьогодні ще також погоджено два гуманітарані коридори:

доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя

на зворотньому шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Нагадаємо, із пологового Маріуполя окупанти вивезли понад 70 породіль та лікарів – Денісова.

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