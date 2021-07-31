Стало відомо, скільки земельних угод було укладено після скасування мораторію

Українські нотаріуси розглянули майже пʼять тисяч звернень стосовно земель сільгосппризначення

За час, що минув з дня відкриття ринку землі сільгосппризначення, було оформлено близько пʼяти тисяч угод купівлі та продажу земель. Про це сказав перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«З 1 липня до Держгеокадастру із заявами надати доступ до відомостей Державного земельного кадастру звернулись 4288 нотаріусів, які подали 4806 заяв. З них погоджено 4242 заяви, відмовлено – 558», – розказав Мірошниченко.

За його словами, також моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли більш як ста гектарами земель сільськогосподарського призначення, багато з них – більш як тисячею гектарів.

«З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою», – акцентує Мірошниченко.

За його прогнозом, істотних зрушень на ринку земель сільськогосподарського призначення найближчим часом не очікується.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко зазначив, що вартість сільськогосподарської землі в Україні – близько 50 тис. гривень за гектар.

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. При цьому через неоднозначне трактування законодавства щодо методи обчислення цих ділянок мають місце числені випадки відмови від реєстрації угод.