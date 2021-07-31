Стало відомо, скільки земельних угод було укладено після скасування мораторію
Нотаріуси неохоче беруться оформляти земельні угоди через відсутність практики та суперечливість законодавства
Українські нотаріуси розглянули майже пʼять тисяч звернень стосовно земель сільгосппризначення
За час, що минув з дня відкриття ринку землі сільгосппризначення, було оформлено близько пʼяти тисяч угод купівлі та продажу земель. Про це сказав перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.
«З 1 липня до Держгеокадастру із заявами надати доступ до відомостей Державного земельного кадастру звернулись 4288 нотаріусів, які подали 4806 заяв. З них погоджено 4242 заяви, відмовлено – 558», – розказав Мірошниченко.
За його словами, також моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли більш як ста гектарами земель сільськогосподарського призначення, багато з них – більш як тисячею гектарів.
«З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою», – акцентує Мірошниченко.
За його прогнозом, істотних зрушень на ринку земель сільськогосподарського призначення найближчим часом не очікується.
Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко зазначив, що вартість сільськогосподарської землі в Україні – близько 50 тис. гривень за гектар.
1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. При цьому через неоднозначне трактування законодавства щодо методи обчислення цих ділянок мають місце числені випадки відмови від реєстрації угод.