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    Думки вголос

    Ринку землі в Україні бути!

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Розсилка
    Ринку землі в Україні бути!

    Земля - як і будь-який актив - може бути оцінена в грошима

    Мовою оригіналу

    О земле (тезисы)

    1. Земля - наш бесспорный и драгоценный актив.

    2. Земля – как и любой актив – может быть оценена в денежном выражении.

    3. Стоимость земли – как и любого другого актива – зависит от его качества. Наша земля – плодородна. Уровень плодородности нашей земли гораздо выше, чем у большинства жителей планеты Земля.

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    4. Стоимость любого актива – в том числе и земли – зависит от того, где она находится. Никто же не удивляется, что стоимость 1 квадратного метра жилья на Трафальгарской площади выше, чем стоимость того же метра на улице Крещатик. Даже если в доме на Крещатике ремонт лучше, чем на Трафальгарской площади, он – скорее всего – будет дешевле. Дом возле Ланжерона дешевле, чем на Коста Брава. Фабрика, производящая конфеты в Киеве будет дешевле – при прочих равных условиях – чем аналогичная фабрика под Будапештом. 

    5. Качество любого актива – в том числе и земли – очень важно. Но, условия, в которых находится актив, являются не менее важными для его стоимости. 

    6. Владелец любого актива не будет заинтересован в том, чтобы его стоимость снижалась. Предположение о том, что он будет его осознанно портить – не логично. Владелец любого актива всегда заинтересован в так называемом capital gain (приросте капитальной стоимости актива). 

    7. Цель понятна. Рынку земли в Украине быть!

    8. Тактические вопросы введения рынка земли – кому и сколько в одни руки отдавать, как забрать актив у того, кто его не использует, как осуществлять надзор за севооборотом, допускать или нет иностранцев и т.д. – это вопросы тактические. Тактические вопросы должны быть решены – как и в любом другом случае – поиском компромисса. И Верховная Рада, и команда нового объединенного Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства должны стать модераторами процесса по введению рынка земли.

    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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