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    Урядовець назвав строки референдуму щодо продажу землі іноземцям

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    <p>Референдум з питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде проведено протягом найближчих трьох років </p> - Урядовець назвав строки референдуму щодо продажу землі іноземцям

    Референдум з питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде проведено протягом найближчих трьох років

    Фото: agravery.com

    Аграрний міністр вважає, що плебісцит має пройти у найближчі три роки

    Протягом найближчих трьох років на загальнонародне голосування буде винесене питання щодо продажу землі іноземцям. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтервʼю міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка польському виданню Rzeczpospolita.

    «Поки землі сільськогосподарського призначення будуть доступні для покупки тільки фізичним особам, які є громадянами України. Рішення про покупку земель сільськогосподарського призначення іноземцями буде прийнято на референдумі протягом наступних трьох років. А поки іноземним інвесторам залишилося те, що було – довгострокова оренда», – сказав міністр.

    Він зазначив також, що на сьогодні є не так вже й багато польських інвесторів, які вкладають кошти в сільське господарство України.

    «Це не той масштаб інвесторів, про який ми мріємо», – зазначив він.

    Як повідомляв УНН, згідно з соцопитуваннями, не менше 70% українців були проти відкриття ринку землі. Відповідний закон зараз оскаржується у Конституційному суді.

    Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на вільний обіг земель сільгосппризначення, однак питання про можливість продажі землі іноземним громадянам відповідно до законодавства має бути вирішено на всенародному референдумі.

    Теги: міністр земля закон Роман Лещенко
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