Стало відомо, як працюватимуть «Укрпошта» та «Нова пошта» на новорічні свята

Вихідними будуть 1 та 7 січня

Компанії вирішили змінити графік роботи під час новорічних свят

Оператори поштового зв’язку України – «Укрпошта» та «Нова пошта» оприлюднили оновлені графіки роботи під час різдвяно-новорічних свят. Про це повідомляється на сайтах «Укрпошти» та «Нової пошти».

Так, за новим графіком обидві компанії не будуть працювати 1 та 7 січня, однак будуть працювати тільки чергові відділення «Укрпошти».

Відділення та кур’єрська доставка компанії «Нова пошта» працюватимуть за наступним графіком:

31 грудня – відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 у залежності від відділення);

1 та 7 січня – відділення та адресна доставка не працюватимуть.

«Укрпошта» буде працювати за таким самим графіком.

Водночас 8 січня та у решту міжсвяткових днів «Укрпошта» та «Нова пошта» працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, під час посиленого карантину 8 – 24 січня поштові оператори працюють за звичайним графіком.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.