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    Стало відомо, як працюватимуть «Укрпошта» та «Нова пошта» на новорічні свята

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    Вихідними будуть 1 та 7 січня - Стало відомо, як працюватимуть «Укрпошта» та «Нова пошта» на новорічні свята
    Вихідними будуть 1 та 7 січня
    Фото з відкритих джерел

    Компанії вирішили змінити графік роботи під час новорічних свят

    Оператори поштового зв’язку України – «Укрпошта» та «Нова пошта» оприлюднили оновлені графіки роботи під час різдвяно-новорічних свят. Про це повідомляється на сайтах «Укрпошти» та «Нової пошти».

    Так, за новим графіком обидві компанії не будуть працювати 1 та 7 січня, однак будуть працювати тільки чергові відділення «Укрпошти».

    Відділення та кур’єрська доставка компанії «Нова пошта» працюватимуть за наступним графіком:

    • 31 грудня – відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 у залежності від відділення);
    • 1 та 7 січня – відділення та адресна доставка не працюватимуть.

    «Укрпошта» буде працювати за таким самим графіком.

    Водночас 8 січня та у решту міжсвяткових днів «Укрпошта» та «Нова пошта» працюватимуть у звичайному режимі.

    Крім того, під час посиленого карантину 8 – 24 січня поштові оператори працюють за звичайним графіком.

    Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Теги: Укрпошта Нова пошта час пошта
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