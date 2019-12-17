Стало відомо, які стрічки потрапили до шорт-листа іноземних фільмів на «Оскар»



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Десять фільмів пройшли до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм

Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward

У Лос-Анджелесі оголосили шорт-лист «Оскара» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Про це повідомляє Український Оскарівський комітет у Facebook з посиланням на Академію кінематографічних мистецтв і наук.

«Десять фільмів пройшли до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм (раніше відомої як Найкращий фільм іноземною мовою) на 92-у нагороду Академії. Дев'яносто один фільм було подано до цієї категорії», - ідеться в повідомленні.

Фільми, перелічені в алфавітному порядку за країнами:

Естонія, «Правда та справедливість»

Іспанія, «Біль і Слава»

Південна Корея, «Паразити»

Північна Македонія, «Країна меду»

Польща, «Боже тіло»

Росія, «Дилда»

Сенегал, «Атлантика»

Угорщина, «Ті, хто залишився»

Франція, «Знедолені».

Як зазначається, до участі у попередньому турі були запрошені члени Академії з усіх галузей. Вони переглянули подані фільми у кінозалах і виконали мінімальну вимогу до перегляду, щоб мати право голосу в категорії. Їхні сім відібраних фільмів, доповнені трьома додатковими фільмами, проголосованими Виконавчим комітетом премії за художній фільм, складають цей список.

До наступного раунду номінації запрошують членів Академії з усіх галузей, які мають переглянути всі 10 фільмів зі списку, щоб взяти участь у голосуванні.

Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward.