Стало відомо, які стрічки потрапили до шорт-листа іноземних фільмів на «Оскар»
Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward
У Лос-Анджелесі оголосили шорт-лист «Оскара» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».
Про це повідомляє Український Оскарівський комітет у Facebook з посиланням на Академію кінематографічних мистецтв і наук.
«Десять фільмів пройшли до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм (раніше відомої як Найкращий фільм іноземною мовою) на 92-у нагороду Академії. Дев'яносто один фільм було подано до цієї категорії», - ідеться в повідомленні.
Фільми, перелічені в алфавітному порядку за країнами:
- Естонія, «Правда та справедливість»
- Іспанія, «Біль і Слава»
- Південна Корея, «Паразити»
- Північна Македонія, «Країна меду»
- Польща, «Боже тіло»
- Росія, «Дилда»
- Сенегал, «Атлантика»
- Угорщина, «Ті, хто залишився»
- Франція, «Знедолені».
Як зазначається, до участі у попередньому турі були запрошені члени Академії з усіх галузей. Вони переглянули подані фільми у кінозалах і виконали мінімальну вимогу до перегляду, щоб мати право голосу в категорії. Їхні сім відібраних фільмів, доповнені трьома додатковими фільмами, проголосованими Виконавчим комітетом премії за художній фільм, складають цей список.
До наступного раунду номінації запрошують членів Академії з усіх галузей, які мають переглянути всі 10 фільмів зі списку, щоб взяти участь у голосуванні.
Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward.