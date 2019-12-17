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    Стало відомо, які стрічки потрапили до шорт-листа іноземних фільмів на «Оскар»

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    Десять&nbsp;фільмів&nbsp;пройшли&nbsp;до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм - Стало відомо, які стрічки потрапили до шорт-листа іноземних фільмів на «Оскар»
    Десять фільмів пройшли до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм

    Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward

    У Лос-Анджелесі оголосили шорт-лист «Оскара» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

    Про це повідомляє Український Оскарівський комітет у Facebook з посиланням на Академію кінематографічних мистецтв і наук.

    «Десять фільмів пройшли до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм (раніше відомої як Найкращий фільм іноземною мовою) на 92-у нагороду Академії. Дев'яносто один фільм було подано до цієї категорії», - ідеться в повідомленні.

    Фільми, перелічені в алфавітному порядку за країнами:

    • Естонія, «Правда та справедливість»
    • Іспанія, «Біль і Слава»
    • Південна Корея, «Паразити»
    • Північна Македонія, «Країна меду»
    • Польща, «Боже тіло»
    • Росія, «Дилда»
    • Сенегал, «Атлантика»
    • Угорщина, «Ті, хто залишився»
    • Франція, «Знедолені».

    Як зазначається, до участі у попередньому турі були запрошені члени Академії з усіх галузей. Вони переглянули подані фільми у кінозалах і виконали мінімальну вимогу до перегляду, щоб мати право голосу в категорії. Їхні сім відібраних фільмів, доповнені трьома додатковими фільмами, проголосованими Виконавчим комітетом премії за художній фільм, складають цей список.

    До наступного раунду номінації запрошують членів Академії з усіх галузей, які мають переглянути всі 10 фільмів зі списку, щоб взяти участь у голосуванні.

    Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»/ Homeward.

    кіно мистецтво Премія «Оскар» фільм Оскар
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