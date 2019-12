Помер відомий актор, який грав у «Хрещеному батьку-2»



Денні Айелло, відомий своєю роллю Тоні Розато

Актор помер на 87-му році життя після нетривалої хвороби

У США на 87-му році життя помер актор Денні Айелло, який виконав роль Тоні Розато у фільмі «Хрещений батько-2» режисера Френсіса Форда Копполи. Про це в п'ятницю, 13 грудня, повідомив журнал The Hollywood Reporter з посиланням на його представника - Трейсі Міллер.

За її словами, Айелло пішов із життя ввечері в четвер після нетривалої хвороби. В актора залишилися четверо дітей.

Денні Айелло народився в Нью-Йорку 20 червня 1933 року. Кінокар'єра почалася для Айелло доволі пізно - перший фільм за його участю вийшов на екрани в 1972 році. Одним зі злетів у його кар'єрі була участь у фільмі «Одного разу в Америці» (Once Upon a Time in America, 1984), де Айелло зіграв начальника поліції. Акторові також вдалося попрацювати з режисером Вуді Алленом у картинах «Дні радіо» (Radio Days, 1987) і «Пурпурова троянда Каїра» (The Purple Rose of Cairo, 1985).

Денні Айелло (у центрі) у фільмі Хрещений батько-2

У 1990 році Айелло був номінований на Оскар як кращий актор другого плану за роль у фільмі «Роби, як треба» (Do the Right Thing, 1989), режисером якого виступив Спайк Лі.