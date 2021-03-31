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    Стефанчук спрогнозував термін ухвалення законопроєкту про конституційну процедуру

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    П&rsquo;ята сесія Ради&nbsp;завершується&nbsp;в липні 2021 року - Стефанчук спрогнозував термін ухвалення законопроєкту про конституційну процедуру
    П’ята сесія Ради завершується в липні 2021 року
    Фото: rada.gov.ua

    Представник президента в парламенті заявив, що не зрозумів, чому Рада досі не підтримала законопроєкт про конституційну процедуру

    Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про конституційну процедуру до завершення п’ятої сесії. Про це заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

    «Насправді я не дуже зрозумів, чому Рада не підтримала цей законопроєкт ще в першому читанні. Тому що після відправлення його на повторне перше читання, здається, лише я дав поправки», – відзначив Стефанчук.

    За його словами, «якщо щось не влаштовує, то треба запропонувати натомість той варіант, який треба».

    «Однак, я глибоко переконаний, що без законодавчого регулювання процедури розгляду в Конституційному суді ми й надалі матимемо ситуацію, яка склалася на сьогодні: існування закритого акціонерного товариства «Конституційний суд України», яке переформатоване було у дуже нелогічний спосіб, коли створена якась незрозуміла каста, яка сама вирішує все – від призначення до звільнення членів цієї касти, яким встановлена низка незрозумілих гарантій. Це якийсь такий фантасмагоричний підхід, результати якого ми маємо сьогодні», – продовжив Сефанчук.

    Він підкреслив, що «є певні речі, які несправедливо створені законом, із якими законом по справедливості боротися неможливо».

    «Тому створений якийсь такий монстр, який сам для себе приймає правила, а потім наполягає від інших на дотриманні всієї чистоти законності», – зазначив перший віцеспікер Ради.

    На питання, чи встигне парламент ухвалити в першому читанні законопроєкт про конституційну процедуру до завершення п’ятої сесії, він відповів: «Я дуже сподіваюся, що так».

    Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру №4533. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроєкту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

    П’ята сесія Ради завершується в липні 2021 року.

    Теги: Верховна Рада Венеціанська комісія Конституційний суд Руслан Стефанчук
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