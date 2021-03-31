Стефанчук спрогнозував термін ухвалення законопроєкту про конституційну процедуру

Представник президента в парламенті заявив, що не зрозумів, чому Рада досі не підтримала законопроєкт про конституційну процедуру

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про конституційну процедуру до завершення п’ятої сесії. Про це заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

«Насправді я не дуже зрозумів, чому Рада не підтримала цей законопроєкт ще в першому читанні. Тому що після відправлення його на повторне перше читання, здається, лише я дав поправки», – відзначив Стефанчук.

За його словами, «якщо щось не влаштовує, то треба запропонувати натомість той варіант, який треба».

«Однак, я глибоко переконаний, що без законодавчого регулювання процедури розгляду в Конституційному суді ми й надалі матимемо ситуацію, яка склалася на сьогодні: існування закритого акціонерного товариства «Конституційний суд України», яке переформатоване було у дуже нелогічний спосіб, коли створена якась незрозуміла каста, яка сама вирішує все – від призначення до звільнення членів цієї касти, яким встановлена низка незрозумілих гарантій. Це якийсь такий фантасмагоричний підхід, результати якого ми маємо сьогодні», – продовжив Сефанчук.

Він підкреслив, що «є певні речі, які несправедливо створені законом, із якими законом по справедливості боротися неможливо».

«Тому створений якийсь такий монстр, який сам для себе приймає правила, а потім наполягає від інших на дотриманні всієї чистоти законності», – зазначив перший віцеспікер Ради.

На питання, чи встигне парламент ухвалити в першому читанні законопроєкт про конституційну процедуру до завершення п’ятої сесії, він відповів: «Я дуже сподіваюся, що так».

Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру №4533. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроєкту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

П’ята сесія Ради завершується в липні 2021 року.